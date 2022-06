Estados Unidos ajudam Moçambique a alimentar deslocados da insurgência

O Governo dos EUA fez, neste terça-feira (14) uma doação de 29,5 milhões de dólares para apoiar a assistência alimentar humanitária às populações do norte de Moçambique, que enfrentam uma insurgência armada e são afectadas por desastres naturais.

“Nós temos vindo a fazer um trabalho de alívio à emergência, através da assistência alimentar e abordagem das necessidades das populações”, disse a Subsecretária de Estado para os Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, na formalização do apoio que será gerido pelo Programa Mundial da Alimentação (PMA).

A contribuição dos Estados Unidos surge num momento muito crítico para as comunidades afectadas pelo conflito, em Cabo Delgado e nas províncias vizinhas, disse a directora do PMA em Moçambique, Antonella D'Aprile.



“Esta contribuição vai permitir que o PMA continue a fornecer a assistência necessária (...) que é bom para as populações de Cabo Delgado, Nampula e Niassa”, D'Aprile.



O Governo dos Estados Unidos é o maior doador e parceiro das operações do PMA no país, facto enaltecido por Leonor Neves, secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN).