Estado de alerta em Moçambique devido ao mau tempo

As autoridades moçambicanas colocoram todas as províncias do país em estado de alerta devido ao mau tempo que já causou cinco mortos e destruição em Cabo Delgado.

Numa declaração à agencia de de notícias oficial, AIM, a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashulua, disse que o governo decretou “o alerta laranja para todas as províncias do país, o que vai ajudar a que se faça o pré-posicionamento.”

“É importante que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades se prepare, de modo que, caso ocorra uma situação igual a que se regista em Cabo Delgado, as infraestruturas já estejam lá implantadas para fazer a busca e salvamento", dise a ministra.

O mau tempo isoou vários distritos no nrote de Cabo delegado e destruiu centenas de casas na cidade de Pemba onde se estima que mais de 2.600 pessoas foram afectadas pelo temporal