Estónia reforça sua defesa com lançadores de foguetes americanos

A Estónia, membro da NATO e vizinha da Rússia, está a aumentar as suas capacidades de defesa com a aquisição de um avançado sistema de artilharia de foguetes dos EUA, no que é maior projecto de armas do país báltico, disseram autoridades de defesa neste sábado.

O acordo assinado na sexta-feira para o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade vale mais de 200 milhões de dólares e inclui munições e foguetes, além de treinamento.

Os foguetes são do tipo HIMARS com alcance de 70 a 300 kms disse o Centro de Investimento em Defesa da Estónia num comunicado.

Espera-se que a Lockheed Martin Corp. faça as primeiras entregas em 2024.

As autoridades estonianas não divulgaram o número de lançadores de foguetes, mas a imprensa local disse que a compra consiste em seis HIMARS.

"Os lançadores múltiplos de foguetes HIMARS são um novo passo importante no desenvolvimento das capacidades de defesa da Estónia", disse o tenente-coronel Kaarel Mäesalu, chefe do departamento de desenvolvimento de capacidades das Forças de Defesa da Estónia.

Os vizinhos bálticos da Estónia, Letónia e Lituânia, possuem ou estão actualmente em processo de aquisição de seus próprios HIMARS.

Washington forneceu à Ucrânia os lançadores de foguetes durante a invasão do país pela Rússia.

O Ministério da Defesa da Estônia disse que os sistemas HIMARS “ajudaram a destruir, com precisão pontual, armazéns de munição militar russa, nós de transporte e centros de comando e controlo, além do alcance dos obuses que a Ucrânia está a usar”.