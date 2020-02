Esposa do primeiro-ministro do Lesoto acusado de matar anterior mulher de Thomas Thabane

A polícia do Lesoto acusou a esposa do primeiro-ministro Thomas Thabane pelo assassinato de sua anterior mulher, revelou a rádio pública da África do Sul, nesta quarta-feira, 5.

Maesaiah Thabane entregou-se ontem depois de a polícia ter emitido um mandado de prisão contra ela por não ter aparecido a um interrogatório.

A anterior mulher do primeiro-ministro foi baleada dias antes de Thabane assumir o cargo e no momento em que ela e o marido estavam numa batalha jurídica pelo divórcio.

O primeiro-ministro anunciou no mês passado que vai renunciar ao cargo, depois de um conturbado mandato à frente do Governo, marcado por várias mortes de altos funcionários.

Opositores dizem que o fracasso de Thabane deve-se ao fato de não conseguir manter as forças de segurança fora da política.