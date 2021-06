Esposa de dirigente do MPLA no Bengo assassinada a tiros dentro de casa

A esposa do 2º secretário provincial do MPLA, partido no poder em Angola, na província do Bengo, foi assassinada em casa alegadamente por criminosos que levaram duas viaturas.

Fontes familiares citadas pelo Novo Jornal contaram que Cristina Armando Kizala, de 43 anos, mulher de João Mpilamosi, foi morta a tiros por oito homens armados por volta da uma hora desta sexta-feira, 25, no interior na residência onde vivia, na zona do Benfica, município de Belas, em Luanda

"Eles entraram no interior da casa depois de prenderem o segurança, perguntaram pelo esposo, o senhor João Mpilamosi, que não se encontrava, e exigiram dinheiro", disse uma fonte, acrescentando que, de seguida, pediram que ela desse os cartões de créditos e os respectivos códigos".

"Como não cedeu ao pedido dos meliantes, estes dispararam à queima-roupa na região do peito. Ela morreu no local e os marginais levaram as duas viaturas V8 que estavam parqueadas no quintal", concluiu a mesma fonte familiar.

Cristina Armando Kizala era enfermeira e trabalhava no Hospital Américo Boavida, em Luanda.

A polícia ainda não se pronunciou.