Enviado da ONU vê combatentes do Sudão mais abertos a negociações

CAIRO, 29 Abr (Reuters) – As partes em guerra no Sudão estão mais abertas a negociações e aceitaram que o conflito que eclodiu há duas semanas não pode continuar, disse uma autoridade da ONU à Reuters neste sábado (29), uma possível luz de esperança mesmo com a continuação dos combates.

Volker Perthes, representante especial da ONU no Sudão, disse que os lados indicaram representantes para as negociações, sugeridas para Jeddah, na Arábia Saudita, ou Juba, no Sudão do Sul, embora tenha dito que há uma questão prática sobre se eles poderiam se deslocar para " realmente sentar juntos."

Ele disse que nenhum cronograma foi definido para as negociações.

As perspectivas de negociações entre os líderes dos dois lados até agora pareciam sombrias. Na sexta-feira, o líder do exército, general Abdel Fattah al-Burhan, disse numa entrevista que nunca se sentaria com o líder "rebelde" do RSF, referindo-se ao general Mohamed Hamdan Dagalo, que disse que só falaria se o exército cessasse as hostilidades.

Centenas de pessoas foram mortas desde 15 de abril, quando uma longa luta pelo poder entre o exército e as Forças paramilitares de Apoio Rápido (RSF) se transformou em conflito.

Perthes observou que havia dito ao Conselho de Segurança que ambos os lados achavam que poderiam vencer o conflito, mas também disse que as atitudes estão a mudar.

"Ambos pensam que vão ganhar, mas ambos estão mais abertos a negociações, a palavra 'negociações' ou 'conversas' não estava lá no seu discurso na primeira semana ou mais", disse ele.

Embora os lados tenham feito declarações de que o outro lado tinha que "se render ou morrer", disse Perthes, eles também dizem: "ok, aceitamos ... algum tipo de negociação (...) ambos aceitaram que esta guerra não pode continuar".

Embora o exército tenha conduzido ataques aéreos diários e afirmado ter mantido o controlo de instalações vitais, os moradores dizem que a RSF tem uma presença forte em Cartum.

Os combates entre as forças danificaram a infraestrutura de eletricidade, água e telecomunicações, e os saques destruíram empresas e residências. Dezenas de milhares de sudaneses fugiram dos combates para outras cidades ou países vizinhos.

A tarefa imediata, disse Perthes, era desenvolver um mecanismo de monitoria para o cessar-fogo, que foi acordado várias vezes, mas não conseguiu interromper os combates.

Jeddah foi apresentado como local para conversas "técnico-militares", enquanto Juba como parte de uma proposta regional dos estados da África Oriental para conversas políticas.

Perthes disse que os sinais do conflito iminente foram visíveis no início de Abril, quando mediadores internacionais e locais lutaram para aliviar as tensões, mas eles pensaram que uma "diminuição temporária" havia sido alcançada na noite anterior ao início dos combates.