Enfermeiros de Luanda vão entrar em greve

O Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, anunciou a realização de uma greve interpolada, a partir do dia 22 de Novembro, caso o executivo angolano não atenda as reclamações apresentadas no caderno reivindicativo entregue no início deste ano.

A paralisação anunciada para segunda-feira, 22, visa pressionar o atendimento do caderno reivindicativo de 14 pontos, entregue em Fevereiro passado.

Entre as reclamações estão, abertura do concurso público para actualização das suas categoria e criação de condições para segurança do local de trabalho devido a um aumento de casos de agressões contra os enfermeiros.

António Afonso Kileba, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda disse que estarão salvaguardados os primeiros socorros nos hospitais em greve.

“Estão garantidos os serviços mínimos para os pacientes que acorrem a essas unidades hospitalares”, disse.