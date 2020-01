ENDIAMA vai privatizar algumas das suas companhias

O presidente do Conselho de Administração da ENDIAMA esclareceu que o processo de privatização da companhia estatal de diamantes vai ser parcial nalguns departamentos e noutros total.

José Manuel Ganga Júnior disse que a companhia tenciona deixar de ter qualquer participação no hotel Diamante que “não é 100% da ENDIAMA"

“Outra empresa a privatizar mas parcialmente é a empresa de segurança Alfa 5”, disse Ganga Júnior que explicou que nesse caso a ENDIAMA quer “deixar de ser maioritário com 70 % e passar a minoritário com 30”.

O departamento de logística da ENDIAMA será totalmente privatizado mas a clínica Sagrada Esperança continuará na posse da companhia.

"Vamos continuar 100% to com a clinica porque funciona como o nosso seguro de saúde, todos trabalhadores têm assistência medica e medicamentosa”, disse, acrescentando que a companhia quer também expandir esse proejcto construindo “uma clínica de referência na região leste do país pertencente à ENDIAMA".