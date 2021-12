Empresários saúdam alívio de algumas restrições na luta contra a Covid-19 anunciadas pelo PR

O sector empresarial moçambicano saúda as decisões anunciadas nestra segunda-feira, 20, pelo Presidente da Repúblicade manter, em nível moderado, as restrições impostas pela situação de calamidade pública no país.

Ao contrário das previsões, apesar do crescimento do número de contaminações da Covid-19, Filipe Nyusi relaxou as restrições para a quadra festiva, suspendendo o recolher obrigatório no dia de Natal e da transição do ano.

O chefe de Estado, que reconheceu que o país enfrenta a quarta vaga da pandemia, apelou a população a que seja cuidadosa e respeitosa em relação às medidas de prevenção e avisou que as medidas podem ser agravadas ou relaxadas em função da evolução da situação.

Os empresários dizem que a decisão é bem-vinda porque vai permitir ao sector empresarial ganhar algum fôlego.

"Julgamos que a decisão é bem-vinda porque vai permitir que as empresas possam aproveitar os últimos dias do ano para alavancar as vendas, sobretudo para os sectores do turismo, hotelaria e restauração", afirmou Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA).

Nas ruas de Maputo, os cidadãos têm opiniões.

Alguns consideram que, depois de longos momentos de confinamento, era preciso aliviar para que as famílias possam festejar o Dia de Natal e a transição do ano, mas há outros que entendem que devia ter havido aperto das medidas, de modo a preservar a saúde e evitar o nível de exposição que levou ao "descalabro" do último ano.

Na mensagem à nação, Filipe Nyusi reiterou, no entanto, que está vedada a visita aos reclusos durante a vigência do novo decreto, redução do número de visitas de duas para uma pessoa aos internados nos hospitais, e horário do recolher obrigatório está suspenso entre os dias 24 e 25 de Dezembro, Natal, e entre 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, transição do ano”.

O novo decreto entra em vigor à meia-noite do dia 21 de Dezembro de 2021 e dura até 19 de Janeiro de 2022.