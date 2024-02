Empresários "mostram" caminhos para segurança alimentar em Angola à boleia do Corredor do Lobito

Uma vez concluída a ligação ferroviária Angola-República Democrática do Congo-Zâmbia, os Estados Unidos da América poderão financiar pequenas, médias e grandes empresas angolanas no capítulo da autossuficiência alimentar, para o qual as famílias camponesas são colocadas na dianteira por especialistas do campo.

O anúncio do apoio americano, feito recentemente em Benguela durante a visita de uma delegação de Washington ao complexo industrial da Carrinho, é visto como demonstração de que o Corredor do Lobito não se esgota no minério dos países vizinhos, mas que representa um estímulo para que Angola reduza a dependência externa na oferta de alimentos.

"A segurança alimentar é uma prioridade para o Presidente Biden", diz responsável americana de visita a Benguela



No complemento do apoio de mil milhões de dólares na ligação ferroviária de Angola aos chamados “países encravados”, antecâmara para a conexão do Atlântico ao Índico, os Estados Unidos querem estimular o agronegócio e a agricultura, tirando proveito do Programa Global de Investimentos em Infra-estruturas (PGI).

A assistente sénior deste mecanismo criado pelo G7, Danae Pauly, lançou o repto no termo da visita às instalações daquela que é a maior empresa angolana no domínio alimentar.



“A segurança alimentar é uma prioridade para o Presidente Biden e isso é uma das razões para que a agricultura e o agronegócio sejam importantes neste programa”, realçou a assessora, acrescentando que “queremos entender como os caminhos-de-ferro e o Porto podem ajudar a fomentar os programas de agricultura, conectando os pequenos aos grandes produtores”.



Em conversa com a Voz da América, o empresário Paulo Neves, um importador que começa a trabalhar a terra nas províncias do Huambo e Benguela, pede transparência e, acima de tudo, inclusão de pequenos produtores neste pacote



“Infelizmente, neste país só quem tem ligações muito íntimas com o sistema é que consegue financiamento, o resto … nada. Mas se isso avançar é bom, principalmente para os produtores familiares, não as empresas”, refere Neves.

Aquele empresário vinca, no entanto, que “são os pequenos que mais produzem, sem eles já tínhamos morrido à fome, basta ver o interior, o verde , mesmo num ou dois hectares, e até há bens a estragar devido ao excesso de chuva”, vinca o empresário.

Agronegócio não pode matar a agricultura familia, alerta empresário



Por seu lado, o economista e agente comunitário Abílio Sanjaia ressalta que este financiamento pode ser via meios de trabalho ou dinheiro, mas teme que o agronegócio, para grandes produtores que necessitam de milhares de hectares, prejudique a agricultura familiar.

“Que não seja feito [agronegócio] à custa da eliminação da agricultura familiar, isso porque estaremos a assistir a muita demanda de terra, há sempre o risco de as famílias perderem as suas terras comunitárias face ao agronegócio”, avisa aquele empresário, quem assinala, entretanto, que “todo apoio para a agricultura familiar é bem-vindo”.



O diretor executivo da Carrinho Indústria confirma que está difícil encontrar financiamento e diz que o grupo, que preenche apenas 30 por cento de um potencial instalado de 1,5 milhões de toneladas, vê com bons olhos a estratégia norte-americana.



“O nosso primeiro investimento foi basicamente com capitais próprios, sabemos que hoje está difícil conseguir financiamento internamente. Por isso mesmo olhamos para o financiamento externo e procuramos parceiros que nos possam ajudar a concretizar objectivos, aqueles que acreditam em Angola e em África”, salienta Décio Catarro.



Na ocasião da visita, o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Agostinho Van Dúnem, destacou que a diversificação da economia angolana passa pela agricultura, atividade para a qual, conforme realçou, são chamadas empresas ao longo do Corredor do Lobito.



Com o apoio dos Estados Unidos, União Europeia e Banco Africano de Desenvolvimento, o PGI foi criado com o foco nas economias emergentes, que deverão absorver nos próximos anos investimentos na ordem dos 600 mil miliões de dólares.