Empresários do Uíge protestam cancelamento de vôos da TAAG

Empresários na província angolana do Uíge avisaam que a decisão da companhia a’erea estatal TAAG suspender os vôs pafa a capital provincial terá um impacto negativo para as empresas e tambémpara os consumidores.

A TAAG cancelou recentemente “temporáriamente” os seus vôs paa o Uíge, isto apenas dez meses depois de os ter retomado após uma paralização desses serviços de quase 20 anos.

Segundo, Luís Katuzayako Jose, chefe do gabinete de comunicação e imprensa da TAAG, a medida abrange que abrange também o Kuito, enquadra-se no âmbito do reajustamento do programa de voos domésticos que entrou em vigor no passado dia três de Março e vai alargar-se até ao dia 31 de Maio do ano em curso.

A “decisão tem um caráter provisório e será novamente apreciada no dia 1 de junho de 2023, afim de se averiguar sobre as condições de retoma das rotas”, disse.

A TAAG, linhas aéreas de Angola, cancelou os voos para a província do Uíge, passados dez meses, desde

Para o gerente de uma das maiores unidades hoteleiras das organizações Salala, Kekele Domingos, a suspensão dos vôos está já a causar constrangimentos.

“Se tivemos de assistir reuniões em Luanda, pega-se o voo de segunda-feira e volta-se na sexta-feira, em apenas 45 minutos mas com o cancelamento dos voos já estamos a ter dificuldades de como viajar para Luanda”, disse pedindo pedimos ao governo “para ver essa situação, porque a província fornece muitos empresários, a juventude em si quer viajar de voo, com o cancelamento dos voos, também nós corremos o riscos de perdermos turistas”.

O emprendedor Santos Tomás fez notar que muitas vezes há produtos que têm que ser obtidos de forma urgente a pedido de consumidores

“Ffazia-se encomenda do produto e chegava a tempo e hora agora não será possível, por isso pedimos só governos para ver essa situação o mais rápido possível” disse Santos Tomás.