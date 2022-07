Emmanuel Macron visita Guiné-Bissau com CEDEAO na agenda

O Presidente francês fará uma visita de algumas horas a Guiné-Bissau na quinta-feira, 28, num périplo que o levará também aos Camarões e Benim.

O gabinete de Emannuel Macron informou que a digressão pelos três países começa na segunda-feira, 25, e é a primeira deslocação dele ao continente africano desde que tomou posse para o segundo mandato presidencial em Abril.

No comunicado, a Presidência Francesa diz que a viagem visa "marcar a continuidade e constância do empenho do Presidente da República no processo de renovação das relações com o continente africano".

Na quinta-feira, Emmanuel Macron visitará pela primeira vez um país africano de língua portuguesa para se encontrar com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, que dentro de pouco assume a Presidência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Entretanto, a primeira etapa desta viagem será nos Camarões, a maior economia da África Central, onde Macron se reunirá na terça-feira com seu homólogo Paul Biya.

De acordo com a agenda, os líderes vão discutir as possibilidades de investimento francês na agricultura dos Camarões e o combate ao terrorismo.

Na quarta-feira, o presidente francês viajará para Benin, país que enfrenta um aumento de ataques mortais, enquanto a ameaça jihadista se estende desde o Sahel até os países do Golfo da Guiné.

Ajnda segundo a nota do Palácio do Eliseu, a crise alimentar causada pela guerra na Ucrânia e a produção agrícola em África estarão na agenda dos encontros.

Recorde-se que a 15 de Outubro de 2021, o Presidente da Guiné-Bissau foi recebido em Paris por Emmanuel Macron.