Embaló pede ajuda à França para encontrar alternativas para a juventude

O Presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu estar do lado da Guiné-Bissau na luta contra o tráfico de drogas e a corrupção ao receber o seu homólogo guineense nesta sexta-feira, 15, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Umaro Sissoco Embaló, por seu lado, falou “numa nova dinâmica” na Guiné-Bissau disse estar interessado em encontrar apoios para a juventude africana.

“Felicito os esforços corajosos e determinados do Presidente em termos de luta contra a corrupção e contra o tráfico, particularmente o tráfico de droga, que durante tanto tempo desestabilizaram o país, a França está ao vosso lado para apoiar os vossos esforços”, afirmou Macron à entrada para a reunião, que marcou o início da visita de dois dias do Presidente guineense àquele país europeu.

Os dois estadistas vão abordar também a situação na África Ocidental, que tem sido palco de recentes golpes de Estado.

Macrom reiterou que “a França apoia completamente as exigências da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental relativamente às autoridades guineenses e malianas”, em referência ao regresso à normalidade constitucional, com a realização de eleições.

Ao garantir que “a Guiné-Bissau voltou a encontrar o seu caminho após longos anos de instabilidade”, Umaro Sissoco Embaló disse que “estamos a viver uma nova dinâmica” e destacou a necessidade de se investir na juventude africana”.

“Nós somos dois jovens e penso que a minha política, tal como as políticas francesas, podem ajudar a criar empregos e universidades para pouparmos a nossa juventude de morrer inutilmente no mar”, sublinhou o Chefe de Estado guineense que, no encontro, abordará ainda a Francofonia e o apoio de Paris ao sector agrícola no país.

Na sua intervenção em francês, Embaló voltou a pedir a ajuda da França no combate ao narcotráfico e à corrupção.

Os ministros das Finanças, João Fadiá, e da Defesa, Sandji Fati, acompanham o Presidente e vão manter encontros com os seus homólogos franceses.