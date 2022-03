Embaló defende cooperação Sul-Sul no Ruanda

O Presidente da Guiné-Bissau afirmou em Kigali, capital do Ruanda, onde começou nesta segunda-feira, 7, uma visita de dois dias, que a cooperação Sul-Sul é benéfica, dinâmica e objectiva.

O anfitrião Paul Kagamé destacou a importância do Área de Livre Comércio Continental Africana, segundo nota colocada na página do Presidente da República de Guiné-Bissau no Facebook.

Embaló e Paul Kagame mantiveram conversações bilaterais e testemunharam a assinatura de memorandos de entendimento sobre cooperação económica, comercial, educação, turismo, eventos empresariais e conservação pelos ministros dos Negócios Estrangeiros de ambos os países

Na sua intervenção, Kagame destacou o facto de a África ser grande e haver espaço para todos.

“A Área de Livre Comércio Continental Africana oferece muitas oportunidades para se envolver de forma construtiva. Ao mesmo tempo, as ameaças são transnacionais e afectam igualmente a todos nós. Unir forças e aprender uns com os outros só pode nos tornar muito mais fortes”, disse chefe de Estado do Ruanda.

Por seu vez, Umaro Sissoco Embaló destacou que “a distância que separa Bissau de Kigali é de cerca de seis horas, o que não é muito”:

“Acredito que há muito que podemos fazer junto com nossa irmã República de Ruanda. Podemos trocar experiências em diversas áreas. A cooperação Sul-Sul é benéfica, dinâmica e objectiva”, afirmou o Presidente guineense que prestou homenagem a todas as vitimas do genocídio no “Memorial do Genocídio de Kigali”.

Amanhã, Embaló segue para a Turquia onde vai participar até 13 de Março no Fórum da Diplomacia de Antalya.

Na deslocação, o Presidente guineense está acompanhado da ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzi Barbosa.