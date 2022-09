Embaixadora Linda Thomas-Greenfield discute segurança com o Presidente Umaro Sissoco

Os Estados Unidos reiteraram estar preocupados com a situação no Burkina Faso, Guiné-Concacri e Mali, países governados por militares que assumiram o poder após golpes.



A embaixadora americana junto da ONU, Linda Thomas-Greenfield manteve manteve um encontro, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e Chefe de Estado da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, no qual reiterou a necessidade do reforço das instituições do Governo.

Uma nota da Missão dos EUA junto da ONU indicou que Linda Thomas-Greenfield e Sissoco Embaló reuniram-se na quarta-feira, 21, em Nova Iorque e Sissoco Embaló analisaram a situação naqueles países e voltaram a referir “a necessidade do reforço das instituições de governação”.



Thomas-Greenfield e Sissoco Embaló falaram sobre os objectivos de “combater o retrocesso democrático na região, mantendo a pressão sobre os governos de transição militar para garantir transições democráticas inclusivas e assegurar que os governos respondam às necessidades de seus cidadãos”.

Os EUA condenaram os golpes daqueles países e Thomas-Greenfield recordou o papel da CEDEAO na reposição da legalidade.



A diplomata americana aproveitou o encontro para felicitar o Presidente Sissoco Embaló pela sua “escolha unânime” para presidir a organização regional sub-africana neste ano.

A 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas está a acontecer desde 20 de setembro até 26 de setembro na sede da ONU, em Nova Iorque.