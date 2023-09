Embaixadora dos EUA junto da ONU visita Cabo Verde nesta terça-feira

O Presidente de Cabo Verde recebe nesta terça-feira, 5, na Praia, a Representante Permanente dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, em visita de cortesia, às 17 horas locais.

O encontro entre José Maria Neves e Linda Thomas-Greenfield foi confirmado pela Presidência de Cabo Verde, que, em nota divulgada nesta segunda-feira, 4, acrescentou que a diplomata americana "estará na Cidade da Praia nesta terça-feira para contatos bilaterais com as autoridades nacionais".

No passado dia 1, a Missão Permanente dos Estados Unidos junto das Nações Unidas tinha informado que a antiga sub-secretária de Estado para Assuntos Africanos "reunir-se-á com responsáveis do Governo cabo-verdiano para discutir questões bilaterais e regionais e interagir com ex-alunos do programa Iniciativa Jovens Líderes Africanos".

De Cabo Verde, Thomas-Greenfield viajará para o Chade, onde , na fonteira com o Sudão, receberá informações dos parceiros da ONU, incluindo representantes do ACNUR, sobre a resposta humanitária às pessoas que fogem do conflito em Cartum.

A representante dos EUA junto da ONU vai reunir-se com "refugiados que fugiram das atrocidades em massa em Darfur e com trabalhadores humanitários no terreno".

Linda Thomas-Greenfield também manterá um encontro com o Presidente de Transição Mahamat Deby para discutir como a crise no Sudão está a afetar o Chade e os países vizinhos, e ainda manterá contatos com membros da sociedade civil.