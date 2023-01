Embaixador moçambicano junto da ONU quer dois representantes de África no CS

O embaixador de Moçambique junto das Nações Unidas acredita ser possível África conseguir ter dois membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU.

Pedro Comissário, cujo país assumiu nesta terça-feira, 3, o assento de membro não permanente órgão, diz que vai defender muito a paz, a segurança internacionais e o combate vigoroso ao terrorismo, particularmente em África.

Em entrevista à VOA, o diplomata assegura que paz e segurança em todo o mundo serão prioridades do seu mandato.

“Conflitos em África…Essa será outra prioridade. E, sobretudo, conflitos associados ao terrorismo”, sublinha.

A região norte de Moçambique tem sido fustigada por ataques terroristas desde 2017.

O combate aos terroristas está a ser feito com apoio de forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, uma experiência sobre a qual Moçambique irá falar no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

“Um dos momentos mais importantes vai ser a presidência moçambicana…a rotatividade no Conselho de Segurança…nós vamos ser apanhados em Março…vamos servir Janeiro como membro, Fevereiro como membro e Março como membro-presidente …o presidente do Conselho de Segurança dirige o órgão…estabelece a agenda…em negociação evidentemente com os restantes 14 e todos os problemas do mundo vão cair sobre Moçambique…esse é que é o drama…a boa nova é que é só um mês…são 30 dias…mas é uma responsabilidade pesadíssima…”, aponta o diplomata.

Há assuntos sensíveis sobre os quais Moçambique terá de tomar decisões, sendo um deles o conflito na Ucrânia.

Neste aspecto, Pedro Comissário deixa claro que o país vai defender “sempre a adopção de resoluções que garantam que haja paz”.

Moçambique, ainda segundo o seu diplomata principal nas Nações Unidas, vai exigir, a pedido de todos os países do continente, que África esteja permanentemente representada no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O país foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o período 2023/2024 no dia 9 de Junho do ano passado.