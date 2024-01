Em vista uma batalha jurídica entre Angola e Isabel dos Santos

Analistas em Luanda projetam uma batalha judicial entre Angola e a empresária Isabel dos Santos, acusada de 11 crimes no processo que envolve a sua gestão na petrolífera estatal angolana, entre 2016 e 2017.



O procurador-geral da República confirmou, esta semana, a entrada em tribunal do processo crime contra Isabel dos Santos.



Em declarações à Televisão Pública de Angola, Hélder Pitta Groz acrescentou que, neste processo, estão ainda arrolados três cidadãos portugueses, integrantes da equipa que trabalhou com a empresária, Isabel dos Santos como Presidente do Conselho de Administração da Sonangol.

O procurador confirma, por outro lado, que os advogados da empresária já foram igualmente notificados do teor da acusação.

O Ministério Público angolano aponta várias irregularidades, entre as quais um esquema de gestão paralela e contratos celebrados com empresas a si ligadas, através das quais foram feitos pagamentos ilegais.



Segundo o despacho, datado de 11 de Janeiro, os arguidos causaram ao estado angolano um prejuízo superior a 208 milhões de dólares, envolvendo salários indevidamente pagos, vendas com prejuízo, fraude fiscal e pagamentos fraudulentos a empresas.

