Em mensagem de condolências, EUA destacam "papel importante" de Dos Santos na história de Angola

Em mensagem de condolências enviada ao Governo angolano, o Departamento de Estado americano destaca o "papel importante" do antigo Presidente José Eduardo dos Santos no país.

"Os Estados Unidos apresentam condolências pela morte do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos. Teve um papel importante na história de Angola, durante a sua luta pela independência, como ministro dos Negócios Estrangeiros e como Presidente", diz a nota do Gabinete do porta-voz do departamente responsável pela diplomacia de Washington.

Os Estados Unidos destacam ainda que "após a longa e dolorosa guerra civil de Angola, Dos Santos supervisionou a notável reintegração do país e a transição para a paz durante a complexa era pós-colonial".

O Departamento de Estado reitera que os Estados Unidos "continuam empenhados em fortalecer sua parceria estratégica com Angola e aprofundar a relação entre o povo americano e angolano".

José Eduardo dos Santos morreu no dia 8 em Barcelona, na clínica onde estava internado desde o dia 23 de Junho.