Eleitores na República do Congo escolhem hoje representantes nacionais e locais

Eleitores na República do Congo escolhem neste domingo, 10, seus deputados a nível nacional e local e, segundo as projecções, o Partido Trabalhista Congolês (PCT), do longevo Presidente Denis Sassou, deve manter a maioria nas duas câmaras do Parlamento.

Mais de dois mil candidatos concorrem aos 151 assentos nda Assembleia Nacional.

A abertura das urnas estava prevista para as 7 horas locais, mas, em algumas assembleias de voto, correspondentes da AFP registaram atrasos de pelo menos uma hora.

Na escola Nkeoua Joseph, no distrito eleitoral de Bacongo, na capital, onde concorrem sete candidatos, a primeira eleitora depositou o seu boletim de voto na urna às 8 horas e 11 minutos, no horário local.

"Vim para cumprir meu dever porque amo o meu país. Mas, acima de tudo, preciso de mudanças. Tenho 61 anos e nunca tive um emprego", disse Francine Nkounkou, moradora de Bacongo.

O PCT, do Presidente Dénis Sassou Nguesso, detém a maioria nas duas câmaras.

Nguesso, um ex-paraquedista de 78 anos de idade, dirige o país há 37 anos.

A nível local, os eleitores votam por vereadores que, por sua vez, nomearão os 72 senadores na primeira câmara do Parlamento.

O principal partido da oposição do país, a União Pan-Africana para a Social Democracia (UPADS), concorre com 45 candidatos, enquanto a UDH-Yuki, outro partido da oposição, apresenta 32 candidatos.

Outros dois pequenos partidos da oposição disseram que vão boicotar a eleição por considerar que haverá fraude.