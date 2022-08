Eleições no Quénia - o pleito em números

Quatro candidatos presidenciais estão a disputar a presidência do Quénia, tendo sido reduzidos de uma lista inicial de 17 candidatos.



Este é o número mais pequeno desde que a democracia multipartidária surgiu no início dos anos 90.

O Presidente em exercício Uhuru Kenyatta cumpriu dois mandatos e não pode concorrer novamente.

William Ruto, 55 anos, serviu como legislador e ministro da agricultura antes de se tornar vice-presidente em 2013. O ambicioso político concorre pela Aliança Democrática Unida (UDA), comprometendo-se a lutar pelos "batalhadores" que tentam sobreviver.

Raila Odinga, 77 anos, é o veterano líder da oposição agora apoiado pelo rival de longa data, Kenyatta, e está a concorrer sob a Coligação Azimio la Umoja-One Kenya. O antigo primeiro-ministro já perdeu quatro oportunidades à Presidência em 1997, 2007, 2013 e 2017.

George Wajackoyah, 63 anos, um miúdo de rua de Nairobi que se tornou advogado excêntrico e antigo espião, concorre pelo Partido Roots (Raízes) de inspiração rastafariana, fazendo campanha para legalizar a marijuana, exportar testículos de hienas e veneno de cobra para a China.

David Mwaure, 65 anos, é advogado sénior e pastor. Está a concorrer pelo Partido Agano (Swahili para "pacto" ou "promessa").



- 22,1 milhões de eleitores -



Cerca de 22,1 milhões de eleitores estão recenseados. Quase 40 por cento dos eleitores, ou 8,8 milhões, têm entre 18 e 34 anos de idade, uma queda desde a última sondagem.



Um total de 46.229 mesas de voto estarão abertas das 6h00 às 17h00 locais.



A eleição do Presidente, para um mandato de cinco anos, é por voto popular directo. O vencedor precisa de 50% mais um voto e pelo menos um quarto dos votos em 24 dos 47 condados.



Os quenianos escolherão também 47 governadores de condado, 47 senadores, 47 mulheres representantes, 290 membros do parlamento e 1.450 membros da assembleia do condado.



Há um total de 16.100 candidatos.

Uma das eleições mais caras da região, o parlamento aprovou um orçamento de 40,9 mil milhões de dólares (347 milhões de dólares) para a Comissão Eleitoral Independente e de Limites (IEBC).



A União Africana, a União Europeia e a Commonwealth estão entre os que enviarão observadores para monitorar as sondagens.



- Biometria e tinta indelével -



Na mesa de voto, a identidade do eleitor é verificada biometricamente utilizando um sistema electrónico que digitaliza a sua impressão digital.



Cada eleitor recebe seis boletins de voto, cada um com uma cor diferente, para cada uma das seis eleições diferentes.



Antes de saírem, é aplicada tinta indelével no dedo do eleitor para garantir que este não pode votar novamente.



O IEBC diz que os registos manuais serão utilizados como backup se o sistema electrónico falhar, uma fonte de disputa entre os candidatos rivais.

Mais de 1.100 mesas de voto não têm acesso às redes 3G ou 4G, com o órgão eleitoral a dizer que utilizará modems de satélite para garantir a cobertura.



- 150.000 oficiais -



Cerca de 150.000 agentes serão destacados para garantir a segurança das urnas, disse a chefe da polícia Hilary Mutyambai.



O dia de votação foi declarado feriado, as escolas foram mandadas fechar até quarta-feira, e os supermercados têm instado as pessoas a abastecerem-se.



A violência étnica politicamente motivada eclodiu após a votação de 2007, matando mais de 1.100 pessoas.



Em 2017, dezenas de pessoas foram mortas. As suas mortes foram atribuídas à brutalidade policial, na sequência do caos e azedume que se seguiu à ida às urnas.



- Após as sondagens -



Os resultados deverão ser anunciados o mais tardar a 16 de Agosto a partir do centro nacional de contagem em Nairobi.



Alguns observadores dizem que a corrida presidencial poderá estar tão renhida que poderá haver uma segunda volta pela primeira vez na história do Quénia.



Qualquer segunda volta deve ser realizada no prazo de 30 dias.



Se nenhum candidato apresentar um desafio aos resultados junto do Supremo Tribunal, o vencedor toma posse duas semanas após os resultados finais serem anunciados.



Mas se o tribunal ordenar uma anulação, deverá ser realizada uma nova votação no prazo de 60 dias.



Numa decisão histórica em 2017, o tribunal declarou a vitória de Kenyatta nula após uma petição do seu rival Odinga, devido a "irregularidades e ilegalidades" generalizadas no processo de contagem e má gestão por parte do IEBC.



O titular do cargo ganhou a disputa, após um boicote da oposição.