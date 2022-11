Eleições EUA: Rita Mendes leva voz das minorias à Câmara dos Representantes de Massachusetts

Rita Mendes, imigrante brasileira, é advogada e vereadora (city council) na cidade da Brockton, no Estado americano de Massachussets, desde 2019.

Nesta terça-feira, 8, ela concorre ao cargo de representante para a Câmara do Estado, numa eleição em que todos os dados apontam como que sairá vitoriosa.

“Desde sempre fui abraçada pelos cabo-verdianos, que são uma grande força em Brockton”, disse Rita Mendes à VOA no meio da campanha, em que afirma ter o apoio de outras minorias, como do Haiti, mas também de americanos.

Para a Câmara dos Representantes estatal, ela diz levar a bandeira da igualdade.

“É que com muita honra que representa as pessoas da língua portuguesa (...), o que eu tenho sempre trabalhado na minha comunidade é na igualdade, para que as pessoas tenham acesso ao Estado, independentemente das dificuldades de idioma, que as pessoas possam engajar-se na política, principalmente as minorias, que não entendem muito da política, e que tenham esse acesso directo, sabendo que quando precisarem há uma pessoa ali que as entende”, sublinha Mendes que reconhece haver um aumento da consciência política das minorias, mas ainda “há muito mais trabalho a fazer”.

