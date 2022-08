Eleições em Angola: Missão europeia inicia trabalhos de observação eleitoral

A presidente do Tribunal Constitucional (TC) de Angola recebeu na segunda-feira, 8, a Missão de Peritos Eleitorais da União Europeia, que prepara a observação das eleições do dia 24.



“Durante a audiência, a Missão Europeia, que se encontra em Angola desde o passado dia 4 de Agosto, recebeu da presidente do Tribunal Constitucional e da sua equipa, explicações sobre as tarefas realizadas por esta magna casa, no quadro das suas atribuições respeitantes ao processo eleitoral angolano”, diz uma nota colocada na página do TC na internet.



A missão é chefiada pela embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Seppen, e é integrada por Tânia Maria Magalhães Marques e de Alexandre Gray, ambos responsáveis do Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE).



Além da presidente do TC, Laurinda Monteiro Cardoso, estiveram presentes no encontro os juízes conselheiros Gilberto Magalhães e Conceição Sango, bem como outros responsáveis do órgão.



Além da União Europeia, oito organizações internacionais foram convidadas para observadores as eleições gerais, enquanto que duas mil organizações nacionais farão o mesmo.