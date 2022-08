Eleições Angola: “É importante votar para garantir o futuro do nosso país”

Nas dezoito províncias do país e em mais doze países no estrangeiro, angolanos deslocam-se às urnas desde as primeiras horas desta quarta-feira, 24 de Agosto para eleger o partido que vai governar o país nos próximos cinco anos.



Na capital angolana Luanda o dia começou cedo. Desde as 5 horas da manhã que era possível ver o movimento de pessoas ávidas para votarem. Alguns justificam o cedo acordar por temerem longas filas ou por terem outros compromissos.



Adão Domingos, 18 anos, é um deles. Foi o primeiro da fila da sua mesa de voto.



“Cheguei aqui quando eram 5 horas. Vim cedo porque também sou delegado de lista então também irei exercer o meu trabalho, participando no controle do voto”, ele disse à VOA.



Adão vota na Universidade Lusíada de Angola. Exatamente na mesma assembleia de voto que o candidato do MPLA, João Lourenço.



Lourenço chegou por volta das 8 horas acompanhado da sua esposa, Ana Dias Lourenço, e alguns membros do seu Executivo.



À saída da sua mesa de voto, o presidente do MPLA deixou uma mensagem de encorajamento ao voto para todos os angolanos.



“No fim vamos sair todos a ganhar. É a democracia que ganha, é Angola que ganha”, disse em breves declarações à imprensa.

Enquanto o líder do MPLA votava no centro da cidade, noutro extremo da cidade, Adalberto da Costa Junior, presidente da UNITA, preparava-se também para depositar o seu boletim de voto na urna.



Costa Júnior, ao lado da sua esposa Wikstoslavy Costa, votou no Nova Vida, uma localidade de Luanda no município do Kilamba Kiaxi.



“Hoje é um dia de festa. Eu fiz a minha actualização no Nova Vida mas percebi que fui deslocado. Fiquei satisfeito [pois] no meio do meu povo”, declarou o líder do Galo Negro.

Costa Júnior, como João Lourenço, também apelou que todos os angolanos votassem: “Hoje é um dia que eu espero que todos votem num ambiente de muita tranquilidade e respeito às leis’”.



“Vamos esperar serenamente pelos resultados”



Pelas assembleias de voto por que passamos, especialmente no centro da cidade de Luanda, o processo de votação decorre sem sobressaltos nem grandes filas.



No Kinaxixi, escola São José de Cluny, que funciona como assembleia de voto número 61, uma eleitora que não se quis identificar disse-nos que votar representa um acto de cidadania que contribuiu para a “prosperidade do país”.



“O processo foi rápido, tudo muito bem ordenado e com muita disciplina”, disse.



Sobre a campanha "Votou e sentou”, a senhora acredita que os cidadãos devem aguardar os resultados com serenidade.



“Devemos ir para as nossas casas junto das nossas famílias e esperar serenamente pelos resultados”, concluiu.



Noutra assembleia de voto, Joana Salvador exibiu-nos o dedo indicador pintado como sinal de que já tinha votado.

Emocionada, Joana Salvador não escondeu a sua satisfação: “É importante votar para garantir o futuro do nosso país. Nós queremos o bem e melhorias para nós mesmos”.

Todos os oito candidatos à Presidência da República de Angola votaram nas primeiras horas deste 24 de Agosto.



Mayra de Lassalette, Israel Campos, Coque Mukuta

