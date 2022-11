Eleições 2022: Após fecho das urnas, luta pelo controlo da Câmara e do Senado continua

Quase 12 horas após o fecho das urnas na maior parte dos Estados americanos nestas eleições legislativas, continua por decidir quem vai controlar a Câmara dos Representantes e o Senado.

Em muitos Estados, os resultados ainda não são conclusivos.



Ao contrário do que indicavam as sondagens e alguns analistas, a “onda vermelha” republicana não varreu as eleições, embora ainda se admita que o Partido Republicano possa vir a controlar a Câmara, mas para o Senado não há certezas.

Nas eleições legislativas, tradicionalmente, o partido que detém a Casa Branca, agora os democratas de Joe Biden, perdem as legislativas, a dúvida está no peso da derrota. Por agora, se desconhece.



Com 50 senadores para cada um dos partidos, uma vitória a mais de um ou outro determinará o controlo do Senado, que por agora está nas mãos dos democratas.

Também se votou por governadores e para os congressos nos Estados.



Caso os republicanos conquistem a Câmara dos Representantes, o Presidente Joe Biden vai enfrentar duros dois anos em virtude da oposição já anunciada.

Outras escolhas



Muitas das suas propostas, principalmente aquelas que exigem grandes orçamentos, deverão ser chumbadas.



Eleitores em muitos Estados também votaram sobre direito ao aborto, jogos de sorte e acesso à marijuana.

Na Califórnia, Michigan e Vermont os eleitores aprovaram medidas que consagram o direito ao aborto nas constituições dos referidos Estados, enquanto em Maryland, ao lado de Washington DC, a cannabis foi legalizada, o que não sucedeu noutros Estados.

História em dois Estados

Maryland elegeu o seu primeiro governador negro, Wes Moore, um democrata, enquanto Massachusetts terá a primeira governadora mulher e assumidamente lésbica, Maura Healey, também democrata.

Em Arkansas, a ex-secretária de imprensa de Donald Trump, na Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, republicana, foi eleita governadora como esperado.

Na Florida, o actual governador Ron DeSantis reelegeu-se facilmente, aumentando ainda mais a sua cotação para uma eventual candidatura republicana à Casa Branca em 2024.

Lusófonos em Massachusetts

A nível dos Estados, em Massashusetts, onde radica a maior comunidde cabo-verdiana nos Estados Unidos, Liz Miranda, filha de cabo-verdianos, conseguiu entrar para o Senado do Estado, enquanto a brasileira Rita Mendes, até agora vereadora na mais cabo-verdiana das cidades americanas, Brockton, ganhou um lugar na câmara dos representantes do Estado.

Noutras notas, na Flórida, o democrata Maxwell Frost tornou-se no primeiro membro da Geração Z a ser eleito para o Congresso.



Em New Hampshire, outra candidata da Geração Z, Karoline Leavitt, de 25 anos, republicana, também deve ser eleita.



O mesmo Estado de New Hampshire tornou-se no primeiro na história dos EUA a eleger um homem transgénero para uma legislatura estadual, o democrata James Roesener foi um de um número recorde de candidatos trans nas urnas este ano.



Sem resultados definitivos, observadores notam que o antigo Presidente Donald Trump, que apontou e apoiou vários candidatos, não terá saído tão bem nas apostas, ao contrário do que esperava antes de anunciar a sua candidatura à Casa Branca em 2024.

Além disso, ele viu o governador da Flórida, De Santis, arrasar e mostrar toda a sua força também para as presidenciais.

Um tema que passou ao lado desta noite eleitoral foi a tónica repetida de Trump e vários republicanos de fraude.

Até agora, o Departamento de Segurança Interna disse não ter havido qualquer anomalia em termos de interferência externa e não foram noticiadas denúncias de fraude ou problemas de maior com as urnas.