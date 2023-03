Egipto detém 29 pessoas em esquema fraudulento de criptomoeda

As autoridades egípcias detiveram 29 pessoas, entre as quais 13 estrangeiros, acusadas de terem executado um esquema de criptomoeda em pirâmide que defraudou milhares de investidores, informou a imprensa estatal no domingo.



A rede embolsou cerca de 620.000 dólares às custas das suas vítimas no país, actualmente assolado por uma crise económica e uma inflação rápida.



O grupo geria a plataforma online "HoggPool" que prometia aos seus clientes "ganhos financeiros depois de os ter atraído por meios fraudulentos", disse uma declaração divulgada pelo Ministério Público no final do sábado.



O esquema prometia grandes lucros com os serviços de mineração e comércio de moedas criptográficas, por taxas cobradas a uma taxa de câmbio estrangeira atractiva.



"Venderam às pessoas uma ferramenta informática: pagaram 4.000 libras egípcias por ela, e ganharam 30.000 libras". Pagaram 100.000 e ganharam um milhão", disse o apresentador de programas de televisão Amr Adib.



Lançado em Agosto, o HoggPool cessou abruptamente as operações em Fevereiro e desapareceu com o dinheiro, noticiou o diário estatal Al-Ahram.



As autoridades disseram que a rede estava a planear lançar uma nova plataforma chamada "Riot" quando foram detidos.



O Ministério do Interior disse que 16 egípcios e "13 estrangeiros do mesmo país", que não estavam identificados, tinham sido presos. As autoridades também apreenderam 95 telemóveis, 3.367 cartões SIM e 41 cartões bancários estrangeiros, segundo o Ministério do Interior.



O Egipto, o país mais populoso do mundo árabe, com quase 105 milhões de habitantes, está a sofrer uma das suas piores crises económicas de sempre.



Num ano, a libra egípcia perdeu metade do seu valor em relação ao dólar.