Economistas angolanos duvidam de impacto de redução do IRT

Economistas angolanos manifestaram dúvidas sobre o impacto de uma eventual redução do Imposto sobre Rendimento de Trabalho, IRT, como aparentemente planeado pelo governo.

Com feito está neste momento em cima da mesa do executivo, um estudo que visa reduzir o imposto sobre o Rendimento do Trabalho vulgo IRT, para fazer face a retirada da subvenção aos combustíveis, que resultou na subida do preço da gasolina recentemente de 160 para 300 Kz.

De acordo com o governo angolano a diminuição do IRT vai libertar mais dinheiro para os assalariados.



O especialista em Finanças Públicas e docente universitário Eduardo Nkossi afirma que reduzir o IRT, para contrapor a subida do combustível é o mesmo que nada, e é uma péssima medida.

"Reduzir o IRT, depois da subida do combustível não estão a fazer nada” disse para depois interrogar: “Neste país qual é a percentagem da população activa e empregada? Este é o grande problema, o governo foi muito infeliz”.

Nkossi rejeitou o argumento que um aumento de salários para compensar a subida dos preços iria resultar na inflação afirmando que “a inflação não tem apenas a ver com o aumento dos salários, a inflação em Angola tem mais a ver com o baixo nível de produção deste país, a forte dependência da importação”.

“Para se evitar a inflação é só transformar o discurso que ja vai há duas décadas sobre a diversificação da economia mas que não sai do papel", acrescentou.



O economista e académico do centro de investigação económica da Lusíada de Angola, Bernardo Vaz vai pela mesma linha de pensamento em relação ao IRT afirmando que “é uma medida que não terá grande impacto porque grande maioria dos trabalhadores angolanos estão na informalidade e não beneficiam destes direitos trabalhistas como o IRT, descontos para reforma etc”.

“ Cerca de 80 porcento dos trabalhadores estão no sector informal, onde não ha efeito nenhum do IRT, por isso esta medida de redução do IRT tem quase impacto nulo sobre a economia", disse.



O especialista da Universidade Lusíada pensa que Angola não tem outro meio do que contraria mais dívidas para reduzir o impacto do aumento dos preços.

a melhor maneira que o executivo tem para mitigar os efeitos da retirada da subvenção aos combustíveis no bolso do cidadão é contrair mais dividas.

"É preciso proteger a pouca produção que temos e uma das formas é conseguir mais divisas, (o que ) é possível fazendo mais empréstimos, como medida emergencial porque a fome é agora, não espera, é uma questão de emergência".



Outro entendido em economia que pensa não fazer qualquer sentido mitigar a subvenção aos preços dos combustíveis com diminuição do IRT é o consultor económico Galvão Branco.

“Baixar o IRT versus a questão dos subsídios aos combustíveis penso serem coisas completamente irrelevantes.", afirmou.

Lembrar que o administrador do IGAPE Instituto de Gestão e Participações do Estado Raimundo Santa Rosa considerou que a questão da subida dos salários está fora de discussão do executivo, como medida de mitigação dos efeitos da retirada dos subsídios aos combustíveis.

O responsável adiantou que seria perigoso aumentar os salários porque isto poderia fazer disparar a inflação, segundo o governante a medida em cima da mesa é mesmo a redução do IRT.