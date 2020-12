Economistas angolanos desiludidos com o orçamento

Economistas e empresários anoglanos manifestaram descontentamento com o orçamento aprovado segunda-feira na Assembleia Nacional, embora haja entre els quem diga que face às realidades económicas e financeiras é o único possível.

O OGE de 2021 para Angola foi aprovado uma vez maiscom o voto contra do principal partido da oposição a UNITA e abstenção da CASA CE e PRS. A FNLA votou com a maioria do MPLA.

O economista e empresário Carlos Padre diz que a sua classe está desgastada com os orçamentos aprovados que a nível da sua realização não vão ao encontro dos anseios e planos das pessoas.

Padre considera que o país está parado e o OGE não tem nenhum impacto nas suas necessidades e ambições.

"Isto reflete a opinião dos empresários de uma maneira geral”, disse afirmando que “já não encaramos com esperança os OGE porque o impacto na sua realização é zero, ficam sempre aquém do previsto”.

“Os homens de negócios estão agastados e desanimados”, acrescentou o empresário

“Aainda hoje em conversa com um empresário do Luena, no Moxico ele queixa-se que não consegue vir para Luanda, as estradas estão intransitáveis, está com muita mercadoria e não consegue movimentar e o país todo está assim, afirmou ainda Carlos Padre.

“Para piorar ainda tem esta cerca de Luanda absurda, sem sentido nenhum, está tudo parado", acrescentou.

Damião Cabulo, outro economista e empresário entende queapós 45 anos de independência “nunca tivemos um orçamento consensual e a justificação é sempre a

mesma, é o orçamento possível e não o desejado”.

“Primeiro era a guerra, depois o preço do petróleo e

agora a desculpa é a covid 19”, disse

Mas há quem olhe para o OGE com alguma esperança como é o caso doconsultor económico Galvão Branco para quem o orçamento poder’a criar a possibilidade de uim impacto positivo em sectores sensíveis como a educação, saúde e assistência.

“Parece-me o orçamento possível sobretudo na formação de receita fiscal, não há grandes alternativas", acrescentou.

O OGE para 2021 dedica para a educação e saúde doze e meio porcento enquanto que o serviço da dívida abarca a maior fatia.