Drama das eleições nigerianas vai a tribunal

Os dois principais candidatos derrotados nas disputadas eleições da Nigéria desafiaram a vitória do candidato do partido no poder Bola Tinubu, com um rival apelando aos tribunais e o outro chamando os resultados de "um estupro da democracia".



Tinubu, ex-governador de Lagos do All Progressives Congress (APC), no poder, foi declarado vencedor da eleição de sábado com 8,8 milhões de votos e o número necessário em dois terços dos estados da Nigéria.



A votação colocou Tinubu, 70, contra o ex-vice-presidente e principal candidato da oposição, Atiku Abubakar, candidato do Partido Democrático do Povo (PDP), e um candidato surpresa de um terceiro partido, Peter Obi, do Partido Trabalhista, que empolgou os eleitores mais jovens com sua campanha de mudança.

Obi, um ex-governador, disse que contestaria o resultado da eleição no tribunal, alegando que provaria aos nigerianos que havia vencido a corrida presidencial.



O candidato do PDP, Abubakar, que perdeu sua sexta candidatura à presidência, denunciou a vitória de Tinubu, descrevendo-a como "estupro da democracia" e acrescentou estar a consultar advogados para decidir sobre seus próximos passos.



Os candidatos têm 21 dias após o anúncio dos resultados para apresentar contestações legais nos tribunais. O presidente eleito Tinubu aos seus rivais a "darem-lhe a mão", "para que possamos começar a tarefa de reconstruir nosso lar nacional juntos".