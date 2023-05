Doze mortos em colisão de camião na Turquia

Um acidente com vários veículos na província de Hatay, no sul da Turquia, matou pelo menos 12 pessoas e feriu 31 outras, incluindo três gravemente, segundo as autoridades.



Um camião entrou em faixas de rodagem opostas depois de o condutor ter perdido o controlo no final do dia de sábado, colidindo com nove carros e dois miniautocarros, informou a agência noticiosa estatal Anadolu.



Muitos dos veículos estavam estacionados na berma da estrada, perto de uma bomba de gasolina, enquanto amigos e familiares se despediam dos homens que partiam para cumprir o serviço militar obrigatório.



O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, disse que os incêndios deflagraram na auto-estrada Iskenderun-Antakya. O ministro twittou que 22 ambulâncias e três equipas de resgate médico foram enviadas para o local em Topbogazli.

"Que Deus tenha piedade dos nossos cidadãos que perderam a vida, e apresento as minhas condolências aos seus familiares", escreveu no Twitter. "Faremos o nosso melhor para garantir que os feridos recuperem a saúde o mais rapidamente possível".



Hatay foi uma das mais atingidas entre as 11 províncias turcas afectadas pelo terramoto de 6 de Fevereiro que devastou partes da Turquia e da Síria. Pelo menos 50 783 pessoas morreram na Turquia, de acordo com o governo.



A agência noticiosa privada Demiroren disse que o camião transportava escombros de terramotos e bateu noutro camião antes de atravessar a auto-estrada, por volta das 19h00 locais (1600 GMT).