Donald Trump vai proibir o TikTok nos Estados Unidos

O Presidente americano, Donald Trump, anunciou que irá proibir a rede social TikTok nos Estados Unidos, após as autoridades americanas mostrarem preocupação com a possibilidade da rede social ser usada como ferramenta da inteligência pelo Governo chinês.

Trump disse a repórteres que viajavam com ele no avião presidencial Air Force One na sexta-feira, 31, que vai anunciar medidas neste sábado, 1, contra a plataforma de vídeos.

“No que diz respeito ao TikTok, vamos eliminá-los dos Estados Unidos”, garantiu, sem, no entanto, antecipar as medidas a tomar, embora tenha admitido que poderia usar “poderes económicos de emergência” ou “uma ordem executiva”.

“Bem, eu tenho essa autoridade. Eu posso fazer isso com uma ordem executiva ou ...”, disse o Presidente, referindo-se a poderes económicos emergenciais.

TikTok é uma aplicação de vídeos muito popular entre os jovens, um versão reduzida do You Tube, com cerca de mil milhões de usuários e pertence à ByteDance, uma empresa com sede na China.

O The Wall Street Journal e a agência de notícias Bloomberg informaram anteriormente que o Presidente Trump determinou a venda das operações americanas do TikTok, ao estimar que o serviço poderia ser usado pela inteligência chinesa.

A cadeia televisiva Fox News noticiou que a Microsoft manifestou interesse em comprar a rede social, cujo valor ascende dezenas de bilhões de dólares.

Várias fontes da Administração Trump e legisladores manifestatam recentemente as suas preocupações com a eventualidade do TikTok ser usado pela China para espionagem nos Estados.

No início da semana, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, afirmou que o Comité de Investimento Estrangeiro iria investigar o TikTok.