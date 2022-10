Donald Trump intimado a depor no Congresso devido ao ataque ao Capitólio

A Comissão do Congresso americano que investiga a invasão do Capitólio por apoiantes do então Presidente Donald Trump, a 6 de Janeiro de 2021, aprovou nesta quinta-feira,13, uma intimação ao republicano sobre o seu papel nas ilegalidades cometidas naquele dia.



A Comissão reiterou a conclusão de que Trump foi o actor “central” da conspiração “multiparte” de meses para inverter o resultado da eleição presidencial de 2020, incentivando seus apoiantes a invadir o Capitólio.

Trump e seus apoiantes classificam a investigação de uma caça às bruxas partidária, mas o presidente da Comissão, Bennie Thompson, destacou que o “facto mais impressionante” sobre a investigação do painel é “que todas essas evidências vieram quase inteiramente dos republicanos”.

A audiência realizada hoje mostrou trechos de entrevistas com ex-secretários do Gabinete de Trump, bem como imagens inéditas em que se veem líderes do Congresso a pedir às autoridades por ajuda militar.

A comissão concluiu que Trump tinha um plano 'premeditado' para declarar vitória.

A representante democrata Zoe Lofgren disse que o então Presidente planeava declarar vitória “antes que qualquer um dos resultados fosse determinado”.

“Foi um plano elaborado com antecedência para convencer seus apoiadores de que ele venceu”, acrescentou Lofgren.

Enquanto reivindicava publicamente a vitória, Donald Trump admitiu em particular a assessores que havia perdido a eleição, de acordo com depoimentos de vários ex-funcionários do Governo.

A ex-assessora da Casa Branca Cassidy Hutchinson lembrou que Trump disse ao seu chefe de gabinete, Mark Meadows, em Dezembro de 2020 “algo no sentido de: ‘não quero que as pessoas saibam que perdemos, Mark. Isso é embaraçoso. ... Eu não quero que as pessoas saibam que perdemos'”.

Durante a audiência desta quinta-feira, a comissão transmitiu trechos das suas entrevistas recentes com altos funcionários que corroboram a diretiva.

O general Mike Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, disse à comissão que, ao emitir a ordem, Trump estava efectivamente tentando “passar a questão para a próxima pessoa, ou seja, o Presidente Biden”.

Dentro do Governo Trump, líderes de segurança nacional e militares alertaram que a ordem teria consequências catastróficas.

O ataque



A 6 de Janeiro de 2021, por volta do meio-dia, num discurso inflamado no coração da capital, Trump pediu aos seus apoiantes que "lutassem como o inferno" contra a suposta "fraude eleitoral maciçvaa".



De seguida, regressou à Casa Branca, enquanto a multidão lançava um ataque ao Congresso.



Mais de 850 pessoas foram presas pelo ataque, que deixou 5 mortos e 140 policiais feridos.



Trump demorou mais de três horas para pedir aos seus apoiantes que deixassem o Capitólio.



O antigo Presidente não vai cooperar com a Comissão e, na sua rede social Truth Network, ele afirmou que a comissão é motivo de risada.