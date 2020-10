Donald Trump garante a apoiantes que "vacina chegará em tempo recorde"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou neste sábado, 10, a sua primeira aparição pública desde que regressou à Casa Branca na passada segunda-feira, após ficar três dias internado no hospital para tratamento contra Covid-19.

Frente a mais de mil pessoas, embora da varanda, Trump não informou sobre o resultado do último teste, mas disse que se sentia bem.

A assistência, na sua maioria, latinos e negros, que foram desproporcionalmente afetados pelo coronavírus, ouviu com aplausos o Presidente dizedr que há “muitos surtos, mas vai desaparecer . ”

Trump acrescentou que “vacina chegará, muito rapidamente, em tempo recorde”.

"Quero que saibam que a nossa nação vai vencer este terrível vírus chinês", insistiu o Presidente no breve discurso em que destacou que "produzimos terapias e medicamentos poderosos, curamos os doentes.

"A ciência e a medicina vão erradicar o vírus chinês uma vez por todas, vamos livrar-nos do vírus em todo o mundo. Estão a ocorrer fortes fluxos na Europa, no Canadá (...) mas isso vai desaparecer, está em vias de desaparecer e as vacinas vão ajudar", garantiu o Presidente.

Todos os participantes foram obrigados a usar máscaras no evento classificado como "um protesto pacífico pela lei e ordem" na Casa Branca.

Eles foram incentivados a respeita o distanciamento social, embora no terreno tal não tenha acontecido, tiveram a temperatura controlado e tiveram de responder a um questionário.