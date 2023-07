Simões Pereira novo Presidente do Parlamento guineense

O líder da coligação PAI -Terra Ranka foi eleito nesta quinta-feira, 27, presidente da Assembleia Nacional da Popular da Guiné-Bissau.

Domingos Simões Pereira recebeu 89 votos dos 92 deputados presentes no momento da votação.

Dez deputados estiveram ausentes do início da 11ª legislatura, que analistas políticos esperam que traga estabilidade ao país.



O presidente do Partido da Renovação Social (PRS), Fernando Dias, foi escolhido para o cargo do primeiro vice-presidente, e Adja Satu Camará, do MADEM-G15, mantém-se na mesa, ocupando as funções da segunda vice-presidente da Assembleia Nacional Popular.



Depois da posse dos deputados e a constituição da mesa de Presidência do Parlamento, seguem-se agora o processo da nomeação do primeiro-ministro e consequente formação do Governo.

O sociólogo e professor universitário Tamilton Teixeira espera uma legislatura à altura dos desafios da Guiné-Bissau-



"Um Parlamento mais maduro, com responsabilidade e, que saberá legislar sobre as principais matérias que interessam. Saber colocar as prioridades do país em primeiro lugar. Também um Parlamento que deve ser mais pedagógico com o conhecimento do que é legatário de um parlamento histórico. Ou seja, de uma Assembleia que foi criada nas matas de Boé e com uma história ímpar", lembra Teixeira.



O analista político Rui Jorge Semedo considera que, com a tomada de posse dos novos deputados, está dado um passo importante para a normalização política do país, no entanto, "para um país que vem catapultando em crises cíclicas há mais de duas décadas não pode dar luxo de pensar que já estão criadas para afirmamos que a estabilidade está as portas".

Semedo diz ter sido um passo extremamente importante, mas alerta que "agora tudo vai depender da forma como os atores políticos e, particularmente, os órgãos da soberania, vão contribuir para o país possa chegar a uma situação em todos vão reconhecer que a Guiné-Bissau já é um país estável.



No acto de posse dos novos deputados, o presidente eleito, Domingos Simões Pereira, advertiu que não pode haver a chamada “deslocação de maioria”, um termo muito conhecido nos círculos políticos guineenses, quando cinco deputados do PAIGC foram juntar-se a oposição, permitindo, assim, a queda do Governo.



"Perante os enormes desafios que se nos apresentam nesta décima primeira legislatura, a começar pelos compromissos que assumimos com os eleitores e a população guineense que aqui representamos, contamos que não se registem novos episódios da `transformância política` com a famosa ´deslocação de maioria, pois ela, a maioria, é atribuída só e exclusivamente pelos eleitores, através das urnas", lembrou Simões Pereira.



O acordo de incidência parlamentar assinado na quarta-feira, 26, entre o PAI – Terra Ranka e o PRS, garante uma estabilidade com 66 deputados a apoiar o próximo Governo, o que, para Rui Jorge Semedo, é um sinal positivo.

"É um sinal que pode ser visto como alguma possibilidade de um compromisso para reverter o cenário instável que o Parlamento tem patrocinado nos últimos tempos, portanto, esse xadrez pode influenciar alguma confiança no relacionamento a nível do Parlamento e, particularmente, também dar alguma garantia do ponto de vista de governabilidade."

Tamilton Teixeira também antevê "uma certa estabilidade governativa.

Quatro partidos e uma coligação passam assim a constituir o Parlamento: PAI – Terra Ranka, 54 mandatos, MADEM 29 mandatos, PRS 12 mandatos, PTG 6 mandatos e APU-PDGB tem 1 mandato.