Domingos Simões Pereira impedido de sair da Guiné-Bissau

O presidente do Partido do Africano para a Independência da Guine e Cabo Verde (PAIGC) foi impedido de sair de Bissau nesta sexta-feira, 23, com destino a Portugal, onde tem residência, por agentes de segurança afectos ao Ministério do Interior por “ordens superiores”.

Domingos Simões Pereira da Silva confirmou a nitícia à VOA, num breve contacto.

Na sua página no Facebook, o PAIGC escreve que “ao impedir, sem uma única linha dentro da legalidade, a sua saída do país, o autoritarismo vigente rompe com toda e qualquer possibilidade de ser visto dentro ou fora do país como algo diferente de uma ditadura”.

Para aquele partido político, na oposição, “o regime político segue a praticar arbitrariedades e a ferir os direitos políticos e civis do presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira”.

O Ministério do Interior ainda não se pronunciou, nem respondeu a pedidos da VOA para tal.

(Em actualização)