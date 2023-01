Dois tiroteios deixam sete mortos na Califórnia

Sete pessoas morreram em dois tiroteios aparentemente relacionados nesta segunda-feira, 23, no condado de San Mateo, no Estado americano da Califórnia, revelou a polícia que deteve o atirador.

Os mortos aconteceram numa propriedade de cogumelos e numa empresa de camiões

O presidente do conselho de supervisores do condado de San Mateo, Dave Pine, disse que quatro pessoas morreram na propriedade e três no negócio de caminhões.

Por agora desconhecem-se as causas do ataque, mas Pine afirmou que o suspeito trabalhava numa das empresas.

Este é o terceiro tiroteio na Califórnia em dois dias, depois de no sábado um atirador ter morto 11 pessoas numa discoteca.

"Estamos enojados com a tragédia de hoje em Half Moon Bay", disse Dave Pine, presidente do Conselho de Supervisores do Condado de San Mateo, em comunicado.

"Nós nem tivemos tempo de lamentar aqueles que morreram no terrível tiroteio em Monterey Park. A violência armada deve parar”, concluiu Pine.

C/AP