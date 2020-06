Dois soldados da ONU mortos no Mali

Dois soldados das forças de paz das Nações Unidas no Mali foram mortos num ataque no norte do pais.

Uma declaração da missão da ONU no país, MINUSMA,disse que uma coluna logística da missão da ONU viajava entre as cidades de Tessalit e Gao quando foi atacada Sábado à noite por “indivíduos armados não identificados” que mataram os dois soldados.

Não foi revelada a identidade dos atacantes que fugiram após uma resposta “firme” dos soldadosda ONU, disse a declaração.

A missão da ONU no Mali tem cerca de 13.000 soldados de diversos paises.