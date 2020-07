Dois porta-aviões dos EUA realizam exercícios no mar da China Meridional

A Marinha dos EUA diz que porta-aviões USS Nimitz e USS Ronald Reagan estão a realizar exercícios no Mar da China Meridional, neste sábado, 4, em apoio a uma zona Indo-Pacífico livre a aberta.

A China também conduziu exercícios militares no mar, que o Pentágono criticou, esta semana, como "contraproducentes aos esforços para diminuir as tensões e manter a estabilidade", acusando o gigante asiático de tentar intimidar os seus vizinhos.

O contra-almirante George M. Wikoff, comandante da operação americana, disse que os exercícios não são uma resposta aos da China.

"Procuramos ativamente todas as oportunidades para avançar e fortalecer as nossas capacidades e proficiência na condução de operações de combate em todos os domínios", disse Wikoff.

Wikoff sublinhou que “a Marinha dos EUA continua pronta para a missão e implantação global. As operações demonstram o nosso compromisso com os aliados regionais, a nossa capacidade massiva de força combativa no Indo-Pacífico e a nossa disponibilidade para enfrentar todos aqueles que desafiam as normas internacionais que suportam a estabilidade regional.”

A China rejeitou as críticas, na sexta-feira, acusando os Estados Unidos de aumentar as tensões no Pacífico Ocidental, incluindo no Mar do Sul da China

O Vietnam e as Filipinas também criticaram os exercícios chineses nas águas disputadas.

Faz tempo que os navios da Marinha dos EUA realizam exercícios no Mar da China Meridional e, num ponto recentemente, havia três porta-aviões americanos na região, disseram as autoridades.