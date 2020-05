Dois novos casos de coronavírus iniciam “momento crucial” para os enfermeiros angolanos

O registo do primeiro caso de infecção de um profissional de enfermagem e o surgimento do primeiro caso suspeito de transmissão comunitária em Angola faz soar o alarme da necessidade de maior protecção dos profissionais e do reforço dos mecanismos de prevenção e combate ao covid-19 no país.

O Sindicato e a Ordem dos Enfermeiros de Luanda pedem maior protecção dos profissionais e “a criação de centros piloto” de testagem comunitária para se avaliar a dimensão da contágio pela doença.

Com efeito Angola registou esta segunda-feira o primeiro contágio de uma enfermeira em serviço numa das unidades sanitárias privadas de Luanda bem como o registo de um caso suspeito de transmissão comunitária da Ccovid-19 envolvendo um ancião de 82 anos de idade que, entretanto, faleceu.

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda disse, em conferência de imprensa que o cidadão em causa tinha estado em Portugal no mês de Fevereiro, período em que aquele país não tinha qualquer registo de infecção por novo coronavirus.

Este facto, segundo Mufinda, aumenta as suspeitas de que seja um caso com origem na comunidade e anunciou que decorre já uma investigação à sua volta.

O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, António Afonso Kileba disse que com estes dois casos “começa o momento crucial para os profissionais das saúde”

Em relação ao caso suspeito de contágio comunitário, o sindicalista volta a sugerir um plano piloto de testes em massa para se cortar a cadeia de transmissão da doença.

Parao líder da Ordem dos Enfermeiros de Luanda, Adão Chimuanji as medidas de biossegurança devem ser reforçadas e a formação como manusear os doentes deve ser disseminadas no seio dos profissionais.

Chimuanji sugereigualmente um maior estudo sobre o caso suspeito visando evitar que a contaminação com coronavirus fuja ao controlo das autoridades.

O país conta actualmente com 50 casos positivos confirmados, dos quais três óbitos, 17 recuperados e 30 activos em situação clínica tida co