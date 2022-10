Dois dias depois autoridades da Nigéria procuram dezenas de desaparecidos num naufrágio

Autoridades na Nigéria continuam à procura por sobreviventes de um naufrágio de um barco de passageiros no sudeste do país, na sexta-feira, 7.

O acidente ocorreu no rio Níger, perto de Umunnankwo, no estado de Anambra, uma área devastada por inundações e segundo Chukwudi Onyejekwe, da Agência Estatal de Gestão de Emergências, "não se sabe quantas pessoas embarcaram no malfadado barco no momento do acidente".

Ele acrescentou que foram regastadas “15 pessoas mas muitas estão desaparecidas",

Onyejekwe informou que nenhum morto foi recuperado até agora, mas a operação de busca e resgate está em andamento.

A imprensa diz que 85 pessoas embarcaram no barco na ponte Onukwu a caminho do mercado Nkwo em Ogbakuba .

Naufragios são comuns na Nigéria devido à sobrecarga, excesso de velocidade, manutenção deficiente e desrespeito às regras de navegação.