Dois carros-bomba explodiram e deixaram "algumas vítimas" em Mogadíscio

Dois carros-bomba explodiram perto do edifício do Ministério da Educação em Mogadíscio nesta sábado, 29, causando algumas "vítimas" ainda por determinar, disseram a polícia e testemunhas.



Sadik Dudishe, porta-voz da polícia, acrescentou que foram duas "explosões simultâneas" e que deixaram "várias vítimas".



Ibrahim Mohamed, outro agente policial, disse que um dos veículos carregados de explosivos conseguiu entrar nas dependências do Ministério e provocarmuma troca de tiros.



Ele afirmou que "alguns minutos depois, outra explosão ocorreu na mesma área".

De acordo com uma testemunha citada pela AFP, Abdirahman Ise, havia muitas pessoas na estrada ao lado do ministério no momento da primeira explosão.



"Vi muita fumaça ao redor do ministério e muitos danos", disse outra testemunha, Amino Salad.

Este tipo de ataques - que ainda não foiram imediatamente reivindicado - são geralmente atribuídos pelas autoridades somalis ao grupo terrorista do Al-Shabaab.

