Dois bombeiros mortos em acidente de reconhecimento aéreo nos EUA

Dois bombeiros americanos, que ajudavam a controlar os incêndios florestais que se espalharam este fim-de-semana na região oeste do país morreram num acidente de avião no sábado no Arizona, durante o reconhecimento aéreo do incêndio na Bacia de Cedar perto de Wikieup, de acordo com o Bureau of Land Management.

Enquanto isso, o incêndio de Bootleg no Oregon, que quase duplicou de tamanho no sábado, de 158 quilómetros quadrados para 308 quilómetros quadrados, afectou as linhas de energia que fornecem eletricidade a milhões de residências no Pacífico Noroeste e Califórnia.

A interrupção da rede eléctrica interligada CA Califórnia-Oregon ocorre em meio a uma onda de calor na Califórnia.

No norte da Califórnia, dois incêndios apelidados de incêndio do Complexo Beckwourth propagaram-se por dezenas de milhares de hectares e foram apenas parcialmente contidos no sábado.