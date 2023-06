Directora provincial de Saúde da Huíla exonerada

A directora do gabinete provincial da saúde da Huíla foi exonerada do cargo dias depois de ter sido condenada por crime de peculato a uma pena de prisão de três anos, que entretanto foi suspensa.



Luciana Guimarães, especializada em neurologia, foi nomeada na gestão do anterior governador Luís Nunes, actualmente governador de Benguela.



Para o cargo foi nomeado Paulo Luvangamo, que exercia a função de chefe do Departamento de Saúde Pública e controlo de endemias.