Directora de comunicação da Casa Branca demite-se

A directora de Comunicação da Casa Branca, Alyssa Farah, pediu sua demissão na quinta-feira, 3, a poucas semanas do fim do mandato do Presidente Donald Trump, que termina a 20 de janeiro.

"Depois de três anos e meio incríveis, deixo a Casa Branca para ir em busca de novas oportunidades", disse Farah em comunicado.

Farah tem-se mantido discreta e sem aparições públicas desde as eleições de 3 de novembro, que deram vitória ao democrata Joe Biden, de acordo com as projecções feitas.

Ela assumiu a direcção do Departamento de Comunicação em abril deste ano, antes de ter sido porta-voz do vice-presidente, Mike Pence, e ter trabalhado também no Pentágono.