Director da PJ de Cabo Verde destaca importância da cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas

O director da Polícia Judicária de Cabo Verde realça a importância da cooperação internacional no combate à criminalidade transacional, um dia depois da corporação ter anunciado a apreensão de quase seis toneladas de cocaína encontradas num navio de pesca proveniente do Brasil.

A operação aconteceu no dia 1 de Abril e nela foram detidos cinco brasileiros e dois montenegrinos.

O navio foi interceptado no mar, nas águas do arquipélago por agentes da PJ, com a ajuda da Agência contra Droga dos Estados Unidos (DEA), da Polícia Federal do Brasil e da Agência Nacional do Crime do Reino Unido.

"Nós temos contactos permanentes e canais para troca de informações que funcionam muito bem, e tem havido resultados práticos devido ao excelente relacionamento que existe entre a PJ, a Embaixada e as estruturas nos Estados Unidos da América”, diz o director central da PJ em entrevista à VOA.

Ricardo Gonçalves realça que a colaboração internacional, nomeadamente com os Estados Unidos da América, “é essencial no desfecho desta e de outras operações de apreensão e combate ao trafico de drogas”.

Instado se essas apreensões podem inibir os traficantes na utilização desta rota com passagem por Cabo Verde, Gonçalves garante que a PJ está sempre atenta aos movimentos internacionais, mas reconhece que a criminalidade transnacional está cada vez mais aperfeiçoada.

"Cooperações do tipo demonstram que estamos vigilantes, por isso acredito que há sempre a possibilidade de os traficantes pensarem duas vezes quando utilizam essa rota", afirma o director central da PJ.

Sobre o destino da droga apreendida na operação, Ricardo Gonçalves não avança pormenores por tratar-se de uma matéria que está na investigação e no campo do “segredo de justiça”.

Esta é a segunda maior apreensão de drogas feita pela PJ.

A maior aconteceu em 2019 quando a coorporação encontrou 9.570 quilos de cocaína num elevado grau de pureza no cargueiro de nome ESER, tripulado por 12 cidadãos russos, proveniente da América do Sul e que tinha por destino a cidade de Tânger, no norte de Marrocos.