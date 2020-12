Dia Mundial da Luta Contra a SIDA: Pepfar em Angola usa abordagem focada na família

Segundo dados de 2018 da UNAIDS, o escritório para a SIDA das Nações Unidas, em Angola houve um aumento de 33% nas mortes relacionadas à SIDA desde 2010, de 10.000 mortes para 14.000 mortes.

O número de novas infecções pelo HIV também aumentou, de 26 mil para 28 mil no mesmo período.

As mulheres são desproporcionalmente afetadas pelo HIV em Angola: dos 300 mil adultos que vivem com HIV, 200 mil (66,67%) eram mulheres. As novas infecções por HIV entre mulheres jovens de 15 a 24 anos foram mais do que o triplo daquelas entre homens jovens: 6.800 novas infecções entre mulheres jovens, em comparação com 1.900 entre homens jovens.

O tratamento do HIV foi maior entre os homens do que entre as mulheres, com 30% dos homens adultos com HIV em tratamento, em comparação com 27% das mulheres adultas.

O PEPFAR (programa americano de emergência do Presidente para o alívio da SIDA) tem investido em Angola desde 2007. A representante americana do programa, dra. Evonne Amaka, falou com a VOA sobre o estado do programa, destacando o alargamento às províncias de Benguela, Cunene, Huambo e Lunda Sul, o impacto da Covid-19 sobre o programa e também a iniciativa conjunta com o programa da primeira-dama "Nascer Livre para Brilhar".

P: Como descreveria o impacto do Pepfar em Angola?

R: Acho que a cada ano, nos últimos 13 anos, fomos capazes de aumentar nosso apoio ao financiamento e aumentar nosso impacto. Nomeadamente nos últimos dois anos, especificamente, saímos da província de Luanda, onde temos raízes profundas no trabalho com muitas unidades de saúde, bem como com muitas comunidades e parceiros e percebemos a necessidade no interior do país. Atualmente o PEPFAR trabalha em quatro províncias, Benguela, Cunene, Huambo e Lunda Sul.

E o impacto tem sido fantástico, à medida que nos envolvemos mais profundamente nas províncias e continuamos a ajudar a fortalecer a capacidade das unidades de saúde, ao nível das clínicas e hospitais.

Continuamos a engajar a comunidade para assegurar que o seu conhecimento do HIV aumente.

Portanto, esperamos que o nosso portfólio atual traga mais financiamento no país, tanto quanto possível para ajudar a controlar a propagação do HIV.

P: Pelo que descreveu, é possível que Angola receba fundos extra para enfrentar este desafio?

R: O PEPFAR continua a monitorar o impacto anualmente em todos os países que apoiamos, incluindo Angola. Por exemplo, em 2018, o financiamento diminuiu ligeiramente e, ao sair de Luanda, tivemos a sorte de sermos capazes de defender financiamento adicional e, portanto, o nosso financiamento aumentou em cinco milhões, (quase seis milhões de dólares) no último ano do programa, de 10 milhões para 15,7 milhões de dólares, para ajudar a melhorar esse impacto nas áreas nacionais, nas áreas provinciais e nos municípios.

P: Dados de 2018 mostram que 330 mil pessoas em Angola vivem com SIDA. De acordo com as Nações Unidas, desse número, 42 por cento sabiam do seu estado e 27 por cento estavam em tratamento.

O que vê como principais obstáculos para aumentar a percentagem de pessoas conscientes do seu estado e sob tratamento? E também, qual é o maior obstáculo na prevenção de novas infeções?

R: Sim, tocaste num ponto muito importante e, na verdade, num ponto crítico do PEPFAR e da parceria com governos nos países onde trabalhamos.

O PEPFAR em Angola continua a trabalhar com o governo de Angola, o Ministério da Saúde e outros ministérios para garantir que ajudemos a impulsionar e fortalecer a estratégia 90-90-90 da Organização Mundial da Saúde.

Esta estratégia visa garantir que 90 por cento de todas as pessoas que vivem com HIV conheçam o seu estado, que 90 por cento de todas as pessoas com a infecção pelo HIV diagnosticada recebam o tratamento anti-retroviral de que desejam e precisam e que 90 por cento de todas as pessoas a receber essa terapia e tratamento obtenha o que chamamos de supressão viral, a menor quantidade de vírus HIV no corpo, de modo que eles se tornem não detectáveis, tão baixos que parece que o vírus é mínimo no seu sangue e corpo.

E assim, os números que referiste sobre para 2018 entre a população de pessoas com HIV estão bem abaixo dos anos 90, e assim as ações que tomamos ao lado de muitos parceiros OMS, UNAIDS e Fundo Global, incluindo todos em colaboração com o governo de Angola, é para garantir que aumentamos o conhecimento e a consciência do povo de Angola sobre o seu estado serológico.

As nossas ações e atividades fazem parte do que chamamos de assistência técnica e capacidade de suporte, garantindo que aqueles que administram o tratamento, administram os testes, tenham a melhor formação, que entendam o vírus e como ele funciona, que eles sejam capazes de se comunicar com aqueles que precisam ser testados, para receberem o tratamento na comunidade e nas instalações da melhor forma possível

Acho que um passo crítico é a parceria que conseguimos manter ao lado da primeira-dama, a iniciativa "Nascer Livre para Brilhar". Esta iniciativa deu o impulso para abordar uma população crítica, a de mulheres e especialmente mulheres grávidas que podem ser seropositivas e transmitir aos seus filhos, aos seus parceiros sexuais e outras pessoas da comunidade.

P: Qual é o progresso nesse foco particular, da transmissão vertical nessas comunidades?

R: O PEPFAR Angola tem o que chamamos de abordagem focada na família.

Trabalhamos para encontrar e tratar mulheres que vivem com HIV, testá-las, tratá-las e a todos os seus filhos e parceiros sexuais com o objetivo de, eventualmente, alcançar pessoas que vivem com HIV e naquelas quatro províncias prioritárias que mencionei.

Mais de 50 por cento das mulheres em Angola dão à luz em casa. Portanto, encontrar mulheres grávidas e apoiá-las na comunidade, testá-las e vinculá-las aos cuidados é o nosso maior objetivo. Este ano, com o financiamento que mencionei em 15,7 milhões de dólares, pretendemos alcançar muitas unidades de cuidados pré-natais que esperamos saturar. Isso significa quase alcançar todas as unidades de cuidados pré-natais nas províncias onde trabalhamos e preencher a lacuna e fortalecer os vínculos entre essas unidades de saúde e a comunidade e testar e tratar para melhorar a capacidade técnica.

P: Tem alguma história de sucesso?

R: Com este programa Mães para Mães, que começou na África do Sul e agora alcançou muitos países, acredito que até nove, incluindo Angola, descobrimos que a mentoria de mulheres seropostivas para outras mulheres tem sido extremamente bem-sucedida. E então essas mulheres vão para as comunidades, elas não ficam sentadas atrás da mesa, simplesmente esperando que outras mulheres positivas se aproximem delas. Em vez disso, eles saem e tentam encontrar e identificam-se com essas mulheres. Elas identificam-se com os seus desafios, com seus medos e o estigma e a discriminação que podem sentir.

Elas também encontram assim um grupo de apoio, um grupo de mulheres com ideias semelhantes que lidam com questões semelhantes, mas ao mesmo tempo continuam a viver bem e a controlar a sua doença.

P: Tem histórias de crianças que nasceram livres do HIV-SIDA?

R: Sim. Acho que é uma prova do trabalho árduo das mulheres e do seu desejo de ter um filho negativo. Portanto, a maioria das crianças que nasceram dentro do nosso programa e dentro do país, em parceria com o programa nacional, nasceram HIV negativos.

P: O seu trabalho envolve muito trabalho de campo. Qual é o impacto que a Covid-19 está a causar?

R: Ninguém no campo da saúde pública na era da pandemia poderia ter previsto o que Covid-19 faria logisticamente.

Do ponto de vista médico, bem como pessoalmente, para muitas famílias nos últimos seis a nove meses, acho que o que vimos ao abordar as necessidades das pessoas seropositivas em Angola é uma resiliência. Tens homens, mulheres e crianças a ligar para informar, "posso ficar sem remédios", isso é uma consciência ampliada e mostra a importância que eles dão à sua saúde, ao que pode acontecer. E então tivemos que ser muito inovadores e criativos com os nossos parceiros para ter certeza de que as pessoas que precisavam de medicamentos os recebiam.

Tem sido um desafio financeiro. É um fardo financeiro para o sistema de saúde. Apesar disso, os programas e serviços de HIV continuaram. Fizemos parcerias com outras organizações de outros países e países fronteiriços que também se deram de forma criativa para que possamos continuar a atender às necessidades dos clientes e pacientes.