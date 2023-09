Detidos antes de marcha de sábado em Luanda acusados de injúria contra o PR

Os seis manifestantes detidos no sábado, 16, quando pretendiam marchar contra restrições impostas aos mototaxistas na circulação em Luanda foram acusados de injúria contra o Presidente da República.

Enquanto se aguarda a decisão sobre se serão levados a um julgamento sumário ou não, volta à atualidade o debate sobre menor ou maior repressão durante a Presidência de João Lourenço ou durante a anterior gestão de José Eduardo dos Santos.



Os ativistas dizem que quem se manifesta contra o Governo de João Lourenço é atacado pela polícia e acusado de crime de injúria.

O caso mais recente, segundo o advogado dos seis detidos, Zola Bambi, que diz não saber "se irão a julgamento".

"Eu consegui falar com eles essa manhã, estão a ser acusados de injúrias contra o Presidente da República, não se entende como, é apenas uma manobra que encontram para sustentar a detenção”, afirma Bambi.



A conhecida ativista Laurinda Gouveia é peremptória ao afirmar que a repressão piorou durante a gestão de João Lourenço, quando comparada com o período dde José Eduardo Santos.



“Tínhamos algum espaço, mas agora o João Lourenço reforçou, e eu acredito que ele só consegue fazer isso, oprimir, porque está ao seu lado o senhor Eugénio Laborinho (ministro do Interior) porque é a pessoa que nos conhece bem, dno meu ponto de vista pessoal a situação ficou caótica”, afirma Gouveia.

Posição contrária tem o antigo "revú" Albano Capinala, para quem há maior abertura para a realização de protestos nos dias de hoje.



“As pessoas fizeram seis,sete manifestações sem repressão, mas existiram pessoas que foram agitar o Presidente e isso pode causar convulsão, mas muitas pessoas presas hoje se entregaram”, afirma Capinala.



Os detidos são detidos nas celas do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda.



A VOA contactou, Manuel Alaiwa, porta-voz do SIC, mas sem sucesso.



A União dos Mototaxistas de Angola e a Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola não participaram na manifestação prevista para sábado contra as restrições à circulação destes veículos.

Dirigentes daquelas associações, que promoveram a marcha, explicaram o recuo com as negociações em curso com o Governo Provincial de Luanda, que tem mostrado "alguma flexibilidade" e "abertura".