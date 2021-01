Detido antigo administrador municipal do Balongongo, no Kwanza Norte

O antigo administrador municipal do Bolongongo, na província angolana do Kwanza Norte, Miguel Manuel Gaspar, igualmente conhecido por Nelito Gaspar, está detido desde quarta-feira, 20 de Janeiro, na cidade de Ndalatando.

A VOA soube nesta segunda-feira, 25, que Gaspar foi conduzido à prisão depois de violar normas de coação impostas no âmbito do processo-crime por peculato que corre contra ele, entre elas a proibição de contactar determinadas pessoas.

Novas acusações foram incluídas no processo crime em curso.

Nelito Gaspar, que já ocupou no Governo provincial do Kwanza Norte, os cargos de director da emissora local do grupo Rádio Nacional de Angola, director provincial da Comunicação Social e porta-voz do Governo.