Destacados funcionários do Kuando Kubango investigados por possível desvio de fundos

O delegado provincial das finanças no Kuando Kubango, Adriano Neto e dois seus subordinados estão a ser investigados por possível desvio de fundos do estado para as suas contas pessooais e empresas, confirmou o procurador titular adjunto da província Nelson Lima.

“Começamos com o processo de inquérito, estamos agora na recolha dos elementos que nos possam levar como matéria de prova à sustentação desta denúncia”, disse Lima que afirmou que alegações foram publicadas no jornal Makangola de que“a empresa do delegado e do responsável pela AGT (Administração Geral Tributária) na província, haviam transferido algumas verbas para as suas empresas”.

“É com base nisso que nós estamos a trabalhar”, acrescentou

Caso se prove que as denúncias são verdadeiras o sub-procurador titular adjunto Nelson Limadisse que nesse caso “serão chamados como declarantes para se pronunciarem e tudo mais”. “Só a partir daí é que estaremos em condições de ver se o processo morre como processo de inquérito não havendo elementos bastantes ou se então prosegue como um processo crime”, acrescentou