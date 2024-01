Desmoronamento de mina de ouro na Tanzânia mata 22 pessoas

O desmoronamento de uma mina de ouro ilegal de pequena escala matou pelo menos 22 pessoas no norte da Tanzânia, na sequência de fortes chuvas, disse um alto funcionário do governo no domingo.



O acidente ocorreu na madrugada de sábado, na região de Simiyu, depois de um grupo de pessoas com idades compreendidas entre os 24 e os 38 anos ter começado a explorar minas numa área onde a atividade tinha sido restringida devido às fortes chuvas que se faziam sentir, disse Simon Simalenga, comissário distrital de Bariadi, à Reuters.



"Inicialmente, foi-nos dito que havia 19 a 20 pessoas presas nas minas, mas infelizmente acabámos por recuperar 22 corpos", disse, acrescentando que a operação de busca e salvamento continuava, embora quase todos os escombros que os tinham soterrado já tivessem sido removidos.



Simalenga disse que o grupo tinha descoberto uma área rica em minerais há cerca de duas ou três semanas e começou a explorar as minas antes de o governo ter aprovado os procedimentos e a segurança física e ambiental.



"O oficial regional de minas visitou-os e impediu-os de minerar, uma vez que estavam a trabalhar nos procedimentos necessários", disse ele.



O grupo desafiou a ordem, acrescentou, começando a extrair as minas na sexta-feira, antes que parte da área cedesse e os enterrasse.



O governo tem trabalhado durante anos para melhorar a segurança dos mineiros de pequena escala, mas a mineração ilegal insegura e não regulamentada ainda ocorre na Tanzânia, que é o quarto maior produtor de ouro de África, depois da África do Sul, Gana e Mali.